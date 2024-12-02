Şanlıurfa'da seyir halindeki sürücüye yorgun kurşun isabet etti

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobiliyle seyreden sürücü Kadir U.'nun aracına ön camı delerek bir cisim saplandı.

Ne olduğunu anlamayan sürücü aracını durdurunca göğsünde bir sıcaklık hissetti.

Elbisesini kontrol eden sürücü, mermi çekirdeğini görünce büyük bir şok yaşadı.

YORGUN MERMİ GÖĞSÜNE SAPLANDI

Otomobil camının yukardan gelen yorgun merminin hızını yavaşlattığını fark eden sürücü, ölümden döndüğünü anladı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olan biteni izleyen çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Araçta inceleme yapan ekipler, mermi çekirdeğini alarak kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.