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Şanlıurfa’da seyyar satıcıların demir sopalı mıntıka kavgası

Şanlıurfa’da seyyar satıcıların demir sopalı mıntıka kavgası Eyyübiye ilçesinde yabancı uyruklu iki seyyar satıcı arasında yer kavgası çıktı. Bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar çevredekilerce cep telefonu kamerası ile kaydedildi.