Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haşimiye Meydanı'nda, biber satışı yapan yabancı uyruklu 2 seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.
"Yer" tutma nedeniyle başladığı tespit edilen kavga, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRESİYE DARBETTİLER
Kavgada, demir sopa ve bıçaklar da kullanıldı.
Tekme, tokat, bıçak ve sopayla birbirlerini darbeden tarafları, çevredeki vatandaşlar ayırdı.
3 YARALI
Tarafların birbirine acımasızca vurduğu kavgada, 3 kişi hafif yaralandı.
Darbedilerek yaralanan 2 seyyar satıcı, vatandaşların tepkisiyle bölgeden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
2 kişi, daha sonra kalabalık bir grup halinde geri döndü.
Diğer satıcının yerinde olmadığını fark eden grup tekrar bölgeden ayrıldı.
O anlar, çevredeki vatandaşla tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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