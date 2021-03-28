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    Şanlıurfa'da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi

    Etkili olan fırtınada ağaçlar devrilirken üzerine düştüğü park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 11:00
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    Şanlıurfa'da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

    ARAÇLAR EZİLDİ

    İlçede fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, farklı semtlerde park halindeki 1 minibüs ile 3 otomobilin üzerine devrildi.

    Araçlarda hasara yol açan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırıldı.


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    Şanlıurfa da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi #2

    Şanlıurfa da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi #3

    Şanlıurfa da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi #4

    Şanlıurfa da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi #5

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