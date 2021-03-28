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- Şanlıurfa'da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi
Şanlıurfa'da şiddetli fırtına araçlara hasar verdi
Etkili olan fırtınada ağaçlar devrilirken üzerine düştüğü park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
- DHA
- 28.03.2021 - 10:59
- Güncelleme : 28.03.2021 - 11:00
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
ARAÇLAR EZİLDİ
İlçede fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, farklı semtlerde park halindeki 1 minibüs ile 3 otomobilin üzerine devrildi.
Araçlarda hasara yol açan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırıldı.