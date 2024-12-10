Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi'nde A.A. (38) isimli şahıs, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz, yüzleri maskeli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda ayaklarından yaralanan A.A.'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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