Şanlıurfa'da sitede komşular birbirine girdi

Şanlıurfa'da sitede kavga...

Doğukent Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında site bahçesinde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

KAVGAYI POLİS AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.