İHA
Türkiye'nin en büyük sorunları arasında başıboş köpek sorunu geliyor...
Onlarca vatandaş, sokak köpeği saldırısında can verdi...
Bir yeni olayın adresi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi oldu.
Bisikletiyle giden 13 yaşındaki Hasan Uslu, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Kasığına direksiyon girdi
Köpeklerin üzerine saldırmasıyla panikleyen çocuk, bisikleti ile birlikte yere düştü.
Bisikletin demir direksiyon kolu kasık bölgesine saplanan Uslu yaralandı.
Sağlık durumu iyi
Olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun ailesi, yetkililerin başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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