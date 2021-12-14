Şanlıurfa’da Suriyeli kadını öldüren şahıs: Evlilik teklifimi kabul etmedi

İşe giderken sokak ortasında Suriye uyruklu Selva El Hinde’yi bıçaklayarak öldüren Ayad El Hasan, cinayeti evlilik teklifi kabul edilmediği için işlediğini söyledi.

Suriye'nin Deyrizor kentinden 9 yıl önce Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa'ya yerleşen 1 çocuk annesi Selva El Hinedi (22), dün sabah tercüman olarak çalıştığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için evden çıktı.

Hinedi, bir süre sonra sokakta kağıt toplayıcılar tarafından sırtından ve göğsünden bıçaklanmış olarak bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hinedi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Selva'nın, evlilik teklifini kabul etmediği için Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü belirlendi.

SURİYE’YE KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPARKEN YAKALANDI

Ekipler, Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştığı Ayad El Hasan'ı, Hayati Harrani Mahallesi'nde gizlendiği evde düzenlenen operasyonla yakaladı.

“AMACIM SADECE ONUNLA EVLENMEKTİ”

Gözaltına alınan şüphelinin, polisteki sorgusunda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Selva'yı seviyordum ve evlenmek istiyordum. Birkaç kez teklifte bulundum ama kabul etmedi. Dün sabah yeniden teklif ettim ama yine kabul etmedi. Bunun üzerine deliye döndüm ve 'Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' dedim. Yine olumsuz yanıt verince Selva'yı bıçakladım. Amacım sadece onunla evlenmekti, çok pişmanım.”

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YALNIZ KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayad El Hasan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Selva'nın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verilirken, 4 yaşındaki çocuğunun devlet korumasına alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.