Şanlıurfa'da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.

Dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşanan, iddia göre evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna 5 lira veren şahıs, daha sonra taciz etmeye çalıştı.

Mahalleli linç etmek istedi

Kızın bağırması üzerine olayı fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şahıs, olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken kız ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da taciz zanlısını mahallelinin elinden polis kurtardı VİDEO