Şanlıurfa'da tarım işçileri kaza yaptı: 2'si ağır 20 yaralı

İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ yolunun 15'inci kilometresinde tarım işçilerini taşıyan iki kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonetlerin kasalarında bulunan 20 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
2 yaralının durumu ağır
Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişi durumu ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Siverek Kaymakamı Musa Aydemir de hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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