Şanlıurfa'da tarlada gömülü 40 kilo patlayıcı bulundu
DHA

Şanlıurfa'nın ilçesi, Suriye sınırına 6 kilometre mesafedeki tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna 2 plastik bidon takıldı.

40 kilo patlayıcı çıktı

Çiftçinin ihbarıyla tarlaya gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde toprağa gömülü bidonlarda, 40 kilo C4 plastik ile 15 metre uzunluğunda ateşleme fitili bulundu.

Kontrollü şekilde imha edildi

Tarlaya ne zaman gömüldüğü bilinmeyen patlayıcı, inceleme sonrası kontrollü olarak imha edildi.

Jandarma, patlayıcıyı araziye gömen kişi ya kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çiftçinin sürdüğü tarlada, toprağa gömülü 2 bidonda 40 kilo patlayıcı bulundu #1