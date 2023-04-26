Şanlıurfa'da tarlada gömülü 40 kilo patlayıcı bulundu

DHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi, Suriye sınırına 6 kilometre mesafedeki tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna 2 plastik bidon takıldı.
40 kilo patlayıcı çıktı
Çiftçinin ihbarıyla tarlaya gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde toprağa gömülü bidonlarda, 40 kilo C4 plastik patlayıcı ile 15 metre uzunluğunda ateşleme fitili bulundu.
Kontrollü şekilde imha edildi
Tarlaya ne zaman gömüldüğü bilinmeyen patlayıcı, inceleme sonrası kontrollü olarak imha edildi.
Jandarma, patlayıcıyı araziye gömen kişi ya kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.