Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

İHA

Dolandırıcılara geçit yok...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.