Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

İHA
Dolandırıcılara geçit yok...
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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