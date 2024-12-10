Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

DHA
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.’nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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