Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
DHA

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.’nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Can Badak
Editor