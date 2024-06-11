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Şanlıurfa'da üniversitede köpeğe cinsel saldırı

Şanlıurfa'da üniversitede köpeğe cinsel saldırı Harran Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.D. (42), bir köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Polis sorgusunda iddiayı reddeden ve köpeğe sadece yemek ve su verdiğini söyleyen S.D., serbest bırakıldı.