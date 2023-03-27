Şanlıurfa'da vali adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağışın ardından Vali Salih Ayhan adına açılan sahte Twitter hesabından kentte okulların tatil edildiği paylaşımı yapıldı. Paylaşımın fark edilmesinden 1 saat sonra açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, okullarda eğitimin devam edeceğini, sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan Şanlıurfa’da 14-15 Mart tarihlerinde sel felaketi yaşandı.

17 kişinin hayatını kaybettiği felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, kentte dün akşam yine sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokakları su bastı

Bazı cadde ve sokakları su bastı, meydana gelen taşkınlar panik yarattı.

Aynı dakikalarda Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın fotoğrafının bulunduğu Twitter hesabından paylaşım yapıldı.

Sahte hesapla okulları tatil ettiler

Paylaşımda, “İlimizde yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımın sahte hesap üzerinden yapıldığı anlaşıldı.

Vali, resmi hesabından duyurdu: Eğitim devam edecek

Vali Salih Ayhan da 1 saat sonra resmi Twitter hesabından bilginin doğru olmadığını paylaştı.

Eğitimin devam edeceğini vurgulayan Vali Ayhan, “Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. Sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirten Ayhan, İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.” dedi.