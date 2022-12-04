Kardeşi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden genç kıza, olay sonrasında polisin kalp masajı yaptığı anlar ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da bir firmada çalışan genç inşaat mühendisi Bahar Hezer, kardeşi H.Y. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Vücuduna çok sayıda bilye şeklindeki pompalı tüfek saçmasının isabet ettiği genç kız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polisin kalp masajı yaptığı anlar ortaya çıktı

Genç kızın vurulduktan hemen sonra yerde yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde çok sayıda polisin olay yerine gittiği ve resmi üniformalı bir polis memurunun genç mühendisi kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

Şanlıurfa'da vurulan genç kıza polisin müdahale ettiği anlar VİDEO

