Trafiğin ortasında yaşanan yol verme kavgasında 2 sürücü, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafiğin aksamında neden olan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şanlıurfa’da, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Sürücüler otomobillerinden inip birbirlerine saldırmaya başladı.

Ayırmak isterken yumruk yedi

DHA’nın haberine göre; 1 kişi, kavgayı ayırmak için araya girmek isterken yumrukların hedefi oldu. Kavga, trafiğin de aksamasına neden oldu.

Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu VİDEO



Kavga anları kamerada

Diğer sürücülerin araya girmesi ile sona eren kavga, halk otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.