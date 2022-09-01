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    Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

    Trafiğin ortasında yaşanan yol verme kavgasında 2 sürücü, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafiğin aksamında neden olan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 01.09.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:26
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    Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

    Şanlıurfa’da, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.

    Sürücüler otomobillerinden inip birbirlerine saldırmaya başladı.

    Ayırmak isterken yumruk yedi

    DHA’nın haberine göre; 1 kişi, kavgayı ayırmak için araya girmek isterken yumrukların hedefi oldu. Kavga, trafiğin de aksamasına neden oldu.

    Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu VİDEO

    Kavga anları kamerada

    Diğer sürücülerin araya girmesi ile sona eren kavga, halk otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu #1

    Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu #2

    Şanlıurfa’da, yol verme kavgasında tekme ve yumruklar konuştu #3


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