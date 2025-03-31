Şanlıurfa'da yolda yürüyen 2 kardeş, silahlı saldırı kurbanı

DHA

Öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Karakoyunlu Mahallesi’nde, Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşler, alışveriş merkezi yakınında yürürken silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden uzun namlulu tüfek ve tabancayla peş peşe ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hızla olay yerinden kaçtı.

İKİ KARDEŞ DE KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan kardeşlere ilk müdahaleyi yaparak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aydoğdu kardeşleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen iki kardeş de kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.