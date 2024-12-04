Şanlıurfa'da yük taşıyan ata eziyet anları tepki çekti

DHA
Şanlıurfa'da yürekleri sızlatan anlar kayda alındı...
Şanlıurfa'nın Paşabağı Mahallesi’nde gündüz vakti yaşanan acı olayda, bir ata kışlık yakacak için üzerine tonlarca kömür torbası yüklendi.
Bunun üzerine at, yolda ilerlemekte zorlanarak durdu.
KIRBAÇLA ATA VURDU
İsmi öğrenilemeyen sahibi, elindeki kırbaçla ata vurmaya başladı.
Yoldan geçen araçtaki yolcu, durumu görüp, o anları cep telefonuyla anbean kayda aldı.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.
Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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