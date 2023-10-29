İHA

Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda korkunç bir kaza meydana geldi...

Kabahaydar Kavşağı'nda bir süre bekleyen ve akaryakıt yönüne kontrolsüz şekilde dönmeye çalışan otomobile bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil yandan çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazaya arkadan gelen başka bir araç da karıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)