İHA
Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda korkunç bir kaza meydana geldi...
Kabahaydar Kavşağı'nda bir süre bekleyen ve akaryakıt yönüne kontrolsüz şekilde dönmeye çalışan otomobile bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil yandan çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazaya arkadan gelen başka bir araç da karıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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