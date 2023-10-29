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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Araçlar hurdaya döndü

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Araçlar hurdaya döndü Yol kenarından kontrolsüz şekilde dönmeye çalışan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Bu sırada kazaya yine arkadan gelen başka bir araç daha karıştı, ortalık savaş alanına döndü.