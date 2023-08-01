Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit Zırhlı polis aracının kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 31 yaşındaki polis memuru şehit oldu.

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DHA

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Kahreden haber, sabah saatlerinde Şanlıurfa’dan geldi…

Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinden çıkış yapan 31 yaşındaki polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı zırhlı araç, kaldırıma çarparak devrildi.

Şehit düştü

Kazayı gören meslektaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaza haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye geldi.

"Ani manevra sonrası devriliyor"

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’dan bilgi alan Vali Ayhan, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, “Zırhlı araç giderken ani manevra sonrası devriliyor. Aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.