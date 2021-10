Şanlıurfa'daki adam engelli oğluna işkence eden eşinden şikayetçi

20 yıllık eşinden, çocuklarına işkence ettiği gerekçesiyle boşanma aşamasına gelen adam 6 çocuğunun da velayetinin kendisine verilmesini istiyor.

Şanlıurfa’da 20 yıl önce evlenen eşlerin 4 erkek 2 kız olmak üzere toplam 6 çocuğu dünyaya geldi.

İddiaya göre iyi anlaşan çiftin arası, annenin 2 Temmuz 2021 tarihinde, 9 yaşındaki engelli çocuğunu ip yardımıyla kapıya bağlaması sonucunda bozuldu.

OLAY SONRASI ANNE EVİ TERK ETTİ

Yaşanan olayda eşlerin arasında çıkan tartışma sonucu anne Mehdiye Çatak eşi İbrahim Çatak'ı terk ederek Viranşehir'deki babasının evine gitti.

Boşanmak için mahkemeye başvuran çiftin 5 çocuğu anneye verilirken bir tanesi de babaya verildi.

OĞLUNUN VÜCUDUNDA YANIK İZİ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Annede kalan çocuklarıyla haftada bir zaman geçirme hakkı olan baba, 4 Eylül 2021’de çocuklarını alıp evine götürdüğünde engelli oğlunun vücudunda yara ve yanık izleri olduğunu fark etti.

Yara ve izlerin neden kaynaklandığını öğrenmek için aynı gün Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.

DARP RAPORU ALDI

Burada tedavi edilen çocuğun darp edildiği öğrenildi. Darp raporunu alan baba, jandarma karakoluna giderek anneden şikayetçi oldu.

Şikayetinden sonuç alamayan baba, 16 Ekim 2021 tarihinde bu defa Ceylanpınar Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

Raporla birlikte yeniden jandarma karakoluna giderek şikayetçi olan baba İbrahim Çatak, son olarak ise elindeki resim ve darp raporları ile birlikte Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu.

"HER GELİŞLERİNDE DARP RAPORU ALIYORUM"

Annesinin çocuğu kabullenmediği halde engelli maaşını almak için yanında tuttuğunu iddia eden Çatak, “Ben 20 yıldan beri evliyim. Eşimle gayet mutlu ve mesut yaşıyorduk fakat ortada bir engelli çocuğumuz var. Engelli çocuğumuz 2 Temmuz 2021’de eve geldiğimde eşim çocuğumu kapıya bağlamış. O günden beri ayrı yaşıyoruz. Kendisi Viranşehir’e bağlı Karatepe Mahallesinde ikamet ediyor, ben ise Ceylanpınar’da ikamet ediyorum. Aramızda şu anda boşanma süreci var. Mahkemenin vermiş olduğu karara istinaden her cumartesi saat 10.00 ile 17.00 arasında çocuklarımı görme hakkına sahibim. Her gelişlerinde darp raporu alıyorum, darp raporları mevcuttur. İkinci bir görüntü ise Cumartesi günü çocuğumu bu şekilde yakmıştır. Fotoğrafları yanımda, darp raporları yanımda, çocuğuma zulüm ediliyor. İki ayrı hastaneden darp raporu çıkarttım. Birini Viranşehir Devlet Hastanesinden, birini de Ceylanpınar Devlet Hastanesinden çıkarttım. İkisi de mevcuttur. Savcılığa da sundum. İlçe Jandarma Komutanlığına da gidip ifade verdim. Hepsini belge ile sunuyorum. Yetkililerden Allah rızası için çocuklarıma müdahale edilmesini istiyorum. Bu çocuk darp edilmesin, bu çocuk işkence görmesin. Her hafta aynı manzara ile karşılaşıyorum. Yetkililerin bunu duymasını istiyorum” dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BAŞINA DAHA BÜYÜK BİR FELAKET GELMESİNDEN KORKUYORUM"

Çocukları için endişelendiğini söyleyen İbrahim Çatak, ’’Çocuklarım için çok büyük endişe diyorum. Devlet büyüklerimden çocuklarımın orada kalmamaları için yardım istiyorum. Ben bir baba olarak devletimden istirham ediyorum, çocukların bana teslim edilsin. Çocuklarımın başına daha büyük bir felaket gelmesinden korkuyorum çünkü anne engelli çocuğu sevmiyor. Sevmediği için de bu şekilde darp ediyor. Bunu mercilere sundum. Cumhuriyet Başsavcılığına sundum, İlçe Jandarma Komutanlığına sundum, polise sundum, 183’e sundum, her tarafa bildiriyorum ama sesimi duyan olmuyor. Bu engellinin hakları ihlal ediliyor. Lütfen biri sesimi duysun. Bu engelli için duysun, benim için duymasın çünkü çocuğum daha büyük darplara maruz kalacak. Anne o engelli olduğu için kabullenemiyor zaten, sadece maaşından faydalanmak için çocuğu tutmuş ve darp ediyor. Zaten tarım işçisi olarak çalışmaya gidiyor, çocuklarım sahipsiz kalıyor. Devletimizden buna el atmasını istiyorum” dedi.

"BU ANNE DEĞİL"

Çocuğunun iple kapıya başlandığı ve ayağındaki yaraların göründüğü fotoğrafları gösteren İbrahim Çatak, ’’Bu anne değildir, anne olsa çocuklarına bu şekilde muamele edemez. Anne bu şekilde çocuğunu darp etmemeli. Bu bir engeliyse bunu daha fazla korumak lazım. Ben Türkiye Cumhuriyetinin gücüne güveniyorum, Türkiye’nin büyüklüğünü gördüm ve buna müdahale edeceğine inanıyorum. Bu çocuğu bu şekilde darp etmeye kimsenin hakkı yok. Bu normal bir birey değildir, engelidir. Yüce devletimden istirham ediyorum. Bu çocuğun bu şekilde muamele görmesini istemiyorum. Valimden istirham ediyorum, bunların hepsi darp raporudur, hepsi doktor mühürlüdür, elimde görüntü vardır. Bu anne çocuklarımı darp ediyor, zulüm ediyor. Ben valimizin ellerinden öpüyorum, bu zulme dur deyin. Bu istismardır. Bu öyle kolay bir şey değildir” diyerek doktorlar tarafından verilen darp raporlarını okudu.

"KARDEŞİM ANNEM TARAFINDAN DARP EDİLİYOR"

Kardeşi yanına geldiğinde her tarafından yanık ve yara izleri olduğunu söyleyen H.Ç. ise “Kardeşim annem tarafından darp ediliyor. Kardeşim bize gelince kollarında, sırtında, ayağında yanık izleri bir de yaralar görüyorum” dedi.

ŞÜPHELİ ANNE 'KONUŞMAK İSTEMİYORUM' DEDİ

Telefonla ulaşılan anne Mehdiye Çatak ise bu konuda konuşmak istemediğini belirtti.