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    Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit

    Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 1 askerimiz şehit düşerken, 4 asker yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 14:25
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    Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit

    Bölücü terör örgütleri hain saldırılarına devam ediyor.

    Bu kez hedef, Şanlıurfa'nın Birecik ilçeisndeki Çiçekalan Hudut Karakolu oldu.

    Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain teröristler, roketli saldırı gerçekleştirdi.

    Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

    Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap’taki terör noktalarını ateş altına aldı.

    1 askerimiz şehit oldu

    Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtilirken, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, saldırı anında 1 askerin şehit düştüğünü 4'ünün ise yaralandığını açıkladı.

    Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit VİDEO

    13 terörist öldürüldü

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu belirtti.

    Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Şanlıurfa daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit #1

    Şanlıurfa daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit #2

    Şanlıurfa daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit #3

    Şanlıurfa daki hudut karakoluna roketli saldırı:1 asker şehit #4


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