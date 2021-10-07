Şanlıurfa'daki kadın, sevgilisinin ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla öldü

Erkek arkadaşının otomobilinde ruhsatlı silahtan çıkan kurşunla ölen Hasret Tutal'ın sevgilisi, kadının kazayla vurulduğunu söyledi.

Dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda otomobille gezmeye çıkan Şervan Bekir Gülel ve kız arkadaşı, yol üzerinde durdu.

Aracı durdurduktan sonra çift sohbet etmeye başlarken, bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.

Çevredekiler, araca koştuklarında Hasret Tutal’ın vurulduğunu gördü.

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Gülel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZARA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Servan Bekir Gülel'in ifadesinde, kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği belirtildi. Hasret Tutal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Servan Bekir Gülel’in sorgusunun sürdüğü bildirildi.





