Şanlıurfa'da aşırı yüklenme nedeniyle elektrik trafoları patlamaya başladı. O anlar kameralara yansıdı.

Kentin Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi’nde yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı.

Patlamayı duyan vatandaşlar ise dışarı koştu. Alevlerin yükseldiği direğin yanında park halinde bulunan araçlar yanma tehlikesi atlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamayı görünce cep telefonuyla kayda giren bir vatandaş ise olayı spiker gibi anlattı.

Yenice Mahallesi’nde elektrik telinin koptuğunu ve patlama yaşandığını anlatan vatandaş, “Arabayı havaya uçurabilir. Eyyübiye’nin bütün trafoları patlıyor. Hepsi patlıyor. Oradaki yanıyor, bak cırcır ediyor” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da trafolar art arda patladı ViDEO





