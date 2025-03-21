Saraçhane'de İmamoğlu protestoları: Polislere saldırdılar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane’de düzenlenen izinsiz gösteride tansiyon yükseldi. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşanırken, göstericilerden bazılarının polise su şişesi, tahta parçaları ve meşale fırlattığı görüldü.

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYİNCE POLİS ENGELLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar kapsamında, bir grup Saraçhane’deki İBB binası önünde toplandı. Kalabalık içerisinden bazı kişiler, Taksim Meydanı’na yürümek için Bozdoğan Kemeri’ne yöneldi. Ancak bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun ilerlemesine izin vermedi. Bu engelleme üzerine protestocular ile polis arasında gerginlik tırmandı.

MARJİNAL SOL GRUPLAR, MEŞALE VE TAHTA PARÇALARIYLA SALDIRDILAR

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte protestocu gruptan bazı kişiler, yüzlerinde maske olduğu halde polise meşale, su şişesi ve tahta parçaları fırlattı. Güvenlik güçleri ise biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından göstericiler, ara sokaklara çekilirken polis bölgede güvenliği sağlamaya devam etti.

Olayın ardından yetkililer, yaşanan gerginliğe ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.