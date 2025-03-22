DHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'ye çağırdığı eylemciler, taşkınlık çıkardı.
Kaldırımdaki taşları söken eylemciler, polise saldırmaya başladı.
Bununla kalmayan eylemciler, İBB binasına yöneldi.
CAMLAR KIRILDI, İÇERİ GİRİLDİ
Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.
KIRILAN CAMLAR NAYLON İLE KAPATILDI
Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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