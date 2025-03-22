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Saraçhane'deki İBB binasında kırılan camlar naylon ile kapatıldı

Saraçhane'deki İBB binasında kırılan camlar naylon ile kapatıldı Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran bir grup İBB binasının camlarını kırıp içeriye girdi. Günün aydınlanmasıyla hasar da ortaya çıktı.