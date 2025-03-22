DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'ye çağırdığı eylemciler, taşkınlık çıkardı.

Kaldırımdaki taşları söken eylemciler, polise saldırmaya başladı.

Bununla kalmayan eylemciler, İBB binasına yöneldi.

CAMLAR KIRILDI, İÇERİ GİRİLDİ

Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

KIRILAN CAMLAR NAYLON İLE KAPATILDI

Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor