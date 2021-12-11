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    Sarai Sierra’nın katili 11 yıl 8 ay daha ceza aldı

    ABD'li Sarai Sierra'yı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan katile, 11 yıl 8 ay daha hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 10:04
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    Sarai Sierra’nın katili 11 yıl 8 ay daha ceza aldı

    Fotoğraf çekmek için İstanbul’a gelen ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi, polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu.

    Genç kadının, sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti.

    Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    CİNAYET SUÇUNDAN MÜEBBET HAPSİ ONANMIŞTI

    Ziya Tasalı'nın "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanmıştı.

    Ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulmuştu.

    Sarai Sierra’nın katili 11 yıl 8 ay daha ceza aldı #1

    11 YIL 8 AY CEZA DAHA

    Yeniden yargılanmasına karar verilen sanık Ziya Tasalı, 21 Mart 2019'da bir kez daha hakim karşısına çıkmıştı.

    Yerel mahkeme, Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

    USULDEN BOZULDU

    Dosya yeniden Yargıtay'a gitti.

    Yargıtay, sanığın avukatı olmadan hüküm kurulması nedeniyle davayı usulden bozdu.

    Sarai Sierra’nın katili 11 yıl 8 ay daha ceza aldı #2

    İKİNCİ KEZ AYNI CEZAYI ALMIŞ OLDU

    İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi.

    Duruşmaya, şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

    ESKİ SAVUNMASINI TEKRARLADI

    Sanık Ziya Tasalı da eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti.

    Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere bir kez daha toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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