'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber, başkasının adına kiralanan güvenlikli bir eve yapılan baskınla yakalandı. Çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren Rençber, tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

3 aydır aranıyordu

Bu kapsamda ekipler, örgüt yöneticilerinden firari olan Soner Rençber'in, Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 3 ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Rençber'in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi.

Gözaltına alındı

Dışarıyla neredeyse hiç bağlantı kurmadan bu evde yaşayan Rençber'e için Çarşamba günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda Soner Rençber yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi.

'Sarallar' örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı ViDEO

Çok sayıda silahlı eylemin talimatını veriyordu

Rençber'in örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ve çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren kişi olduğu öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA’nın haberine göre Rençber, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.