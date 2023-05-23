Sarıyer'de 8 milyon lira değerindeki lüks araç kaza yaptı Sarıyer'de kontrolden çıkan lüks aracın çarptığı sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Katar Caddesi’nde meydana gelen olayda, Kerem Kaya’nın kullandığı 8 milyon lira değerindeki lüks araç, seyir halindeyken ara sokağa girmeye çalışan Erkan Kaya’nın kullandığı ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası ticari araç sürücüsü Erkan Kaya araç içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Erkan Kaya’yı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erkan Kaya, daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırdı.

Polis kaza ilgili inceleme başlattı.