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    Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı

    İstanbul'da etkili olan kısa süreli sağanak yağmur, hayatı felç etti. Birçok bölgede olumsuz manzaralar ortaya çıkarken, aracıyla selin ortasında mahsur kalan taksicinin imdadına polis memuru yetişti.
    • 17.08.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 12:57
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    Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul sele teslim oldu.

    Yağmur nedeniyle yurdun birçok noktasında vatandaşlar mağdur oldu.

    İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, vatandaşlar yolda mahsur kaldı..

    Taksici selin ortasında kaldı

    Yağmurun ardından oluşan olumsuz manzaraların yeni adresi ise Sarıyer oldu. Seyir halindeki taksici, Baltalimanı'nda sel basan caddede mahsur kaldı.

    Yardım çığlıklarına polis memuru yetişti

    Kurtarılmayı bekleyen taksicinin imdadına Türk polisi yetişti. Yardım çığlıklarını duyan polis memuru Y.A., beline kadar suyun içine girerek taksiye ulaştı.

    Polis memuruna yardımcı olan vatandaş, el birliği ile taksiciyi araçtan çıkardı.

    Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı VİDEO

    Kadın şoför de kurtarıldı

    Öte yandan bir başka yardım çığlığı atan kadın şoför de itfaiye ekipleri ve Y.A.'nın yardımıyla kurtarıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; sedyeye alınan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Polis memuru takdir topladı

    Türk polisinin selde gösterdiği gayreti ise çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.Sarıyer de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı #1

    Sarıyer de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı #2

    Sarıyer de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı #3

    Sarıyer de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı #4

    Sarıyer de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı #5


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