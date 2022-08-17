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Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı

Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı

İstanbul'da etkili olan kısa süreli sağanak yağmur, hayatı felç etti. Birçok bölgede olumsuz manzaralar ortaya çıkarken, aracıyla selin ortasında mahsur kalan taksicinin imdadına polis memuru yetişti.