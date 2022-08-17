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- Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı
Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı
- 17.08.2022 - 12:29
- Güncelleme : 17.08.2022 - 12:57
Geçtiğimiz günlerde İstanbul sele teslim oldu.
Yağmur nedeniyle yurdun birçok noktasında vatandaşlar mağdur oldu.
İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, vatandaşlar yolda mahsur kaldı..
Taksici selin ortasında kaldı
Yağmurun ardından oluşan olumsuz manzaraların yeni adresi ise Sarıyer oldu. Seyir halindeki taksici, Baltalimanı'nda sel basan caddede mahsur kaldı.
Yardım çığlıklarına polis memuru yetişti
Kurtarılmayı bekleyen taksicinin imdadına Türk polisi yetişti. Yardım çığlıklarını duyan polis memuru Y.A., beline kadar suyun içine girerek taksiye ulaştı.
Polis memuruna yardımcı olan vatandaş, el birliği ile taksiciyi araçtan çıkardı.
Sarıyer'de aracıyla selin ortasında kalan şoförü polis memuru kurtardı VİDEO
Kadın şoför de kurtarıldı
Öte yandan bir başka yardım çığlığı atan kadın şoför de itfaiye ekipleri ve Y.A.'nın yardımıyla kurtarıldı.
İHA'nın aktarımına göre; sedyeye alınan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis memuru takdir topladı
Türk polisinin selde gösterdiği gayreti ise çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.