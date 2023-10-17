Sarıyer'de bahisle köpek dövüştürenlere baskın: 25 gözaltı Bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Köpek dövüşü kumarını organize ettiği tespit edilen B.Ş. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde orman yolunda bahisli köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı.

25 kişi gözaltına alındı

Baskında, köpek dövüşünde bahis oynayan 25 kişi yakalandı.

Bu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

Organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

Köpek dövüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi.

Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kurtarılan köpek koruma altına alındı

Öte yandan alanda geçirilen ve dövüştürüldüğü değerlendirilen Malaklı ırkı çoban köpeği de Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)