Sarıyer'de bir garip kavga: James Bond gibi bakamazsın! Bir grup moto kurye, esnafa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Kavga güçlükle ayrıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İstanbul Sarıyer'de akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. Rumeli Hisarı’nda meydana gelen olayda, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek vatandaşın üzerine yürüdü. 5 kişi saldırdı Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 moto kurye, vatandaşı sokak ortasında darbetmeye başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kavga güçlükle ayrıldı Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.