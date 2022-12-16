Trafik polisi ekipleri tarafından seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu tespit edilen taksi şoförü, ceza kesilmesine öfkelenerek, "Benim çocuğum da trafik polisi ona da lanet olsun" dedi.

Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim drone ile desteklendi.

12 sürücüye 6 bin TL ceza kesildi

İHA'nın aktarımına göre; kurallara uymayan sürücülere, ehliyet ve ruhsat kontrollerinin ardından cezai işlem uygulandı.

Denetim çerçevesinde emniyet kemeri takmayan sürücülere, kask takmayan motosikletlilere, muayenesi geçmiş araçlara ve seyir halinde telefon kullanan 12 sürücüye toplamda 6 bin 754 lira para cezası kesildi.

"Benim çocuğum da trafik polisi ona da lanet olsun"

Seyir halindeyken telefon kullandığı tespit edilen taksi şoförü Mustafa Özen trafik polislerine tepki göstererek, ‘’Bir şey yapsam, tamam. Eksik bir şeyim olsa vereyim. Ama bas-konuş, tabi ki cevap vereceğim. Siz telefonla konuşmuyor musunuz? İmza falan atmıyorum. Bu kadar da olmaz. Taksicilerin düşmanısınız ya hu. Benim çocuğum da trafik polisi, ona da lanet olsun diyorum. Zaten para kazanamıyoruz, bir de sizinle uğraşıyoruz. Suçum varsa aracımı bağla, ama hiçbir suçum yok.’’ dedi.

Sarıyer'de ceza kesilen taksi şoförü: Taksicilerin düşmanısınız VİDEO



"Takmadığımız zaman da drone ile ceza yiyebiliyoruz"

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen araç sürücüsü Samet Bulut, ‘’Aslında takılması gerekiyor ama dalgınlık işte. Yakın mesafeye gittiğimiz için takmıyoruz. Takmadığımız zaman da drone ile ceza yiyebiliyoruz. Drone'u görmedim, trafik polisini gördüğüm zaman zaten eşime ‘ceza yazarlar’ dedim. Bundan sonra tedbir alacağım.’’ diye konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.