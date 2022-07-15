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    Sarıyer'de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı

    Kilyos plajında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. O anlarda sinir krizi geçiren annenin sakinleştirilmek için tokatlanması kaydedildi.
    • 15.07.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 11:41
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    Sarıyer'de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Kilyos plajında denize giren 5 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

    Çocuğun su yuttuğunu gören çevredeki vatandaşların bağırması üzerine olay yerine cankurtaranlar geldi.

    Çocuğa kalp masajı yapıldı

    Çocuk, cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılırken kuma yatırıldı ve çocuğa can kurtaran ve orada bulunan bir doktor kalp masajı yaptı.

    Çocuğun annesi sakinleştirilmek içi tokatlandı

    Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören annesi ise koşarak sahile geldi. Çığlık atarak sinir krizi geçiren kadını, bir başka kadın şoktan çıkması için defalarca tokatladı.

    Çocuk hayata döndürüldü

    Bir türlü kendine gelmeyen kadın, ardından dizlerinin üstüne çöktü. Kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sarıyer'de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı VİDEO


    Çocuğun durumu iyi

    Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ekipler inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #1

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #2

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #3

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #4

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #5

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #6

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #7

    Sarıyer de çocuğu boğulma tehlikesi geçiren anneyi tokatladı #8


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