Sarıyer'de dehşet: Av tüfeğiyle ailesini katletti Bir şahıs, evde tartışma yaşadığı eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı tüfeği çenesine dayayarak hayatına son verdi.

DHA

İstanbul’un göbeğinde bir vahşet yaşandı…

Erdal Şahin, dün akşam Sarıyer’in Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'taki evine geldi.

Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Korkunç manzarayı kayınpeder gördü

46 yaşındaki Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu.

Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

S. Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Mehmet Şahin, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3'ü de hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, 39 yaşındaki eşi Nazlı Şahin ve 57 yaşındaki kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bu arada Sarıyer Kaymakamlığı’ndan dehşet verici olayla ilgili açıklama geldi:

Kaymakamlık: Tahkikat devam ediyor

Açıklamada, şöyle denildi:

İlçemiz Pınar Mahallesi'nde bugün saat 19.00 sıralarında intihar konusuyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede E.Ş., eşi N.Ş. ile kayınvalidesi S.Ş. isimli şahısların hayatlarını kaybettikleri ve E.Ş. isimli şahsın yanında bir adet tüfek olduğu görülmüştür. Edinilen ilk bilgilere göre E.Ş. ve N.Ş. isimli şahıslar arasında tartışma meydana geldiği, E.Ş. isimli şahsın yaşanan tartışmanın devamında önce kayınvalidesini, ardından eşini tüfek ile vurduktan sonra olay yerinde intihar ettiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.