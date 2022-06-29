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    Sarıyer'de, eltisini damağından vuran eltiye 18 yıl hapis istemi

    Eltisi Ece Erdoğan’ı ağzından silahla vuran Sevtap Gülünbülbülü hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. Gülünbülbülü hakkında, 18 yıla kadar hapis cezası istendi.
    • 29.06.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:18
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    Sarıyer'de, eltisini damağından vuran eltiye 18 yıl hapis istemi

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi’nde, 5 Mayıs 2022’de Ece Erdoğan (39) isimli kadın, nişanlısının yengesi Sevtap Gülünbülbülü (26) tarafından ağzından vuruldu.

    Olaya ilişkin Sevtap Gülünbülbülü hakkında, 18 yıla kadar hapis talebi ile iddianame düzenlendi.

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Ece Erdoğan'ın, Sevtap Gülünbülbülü'nün eşinin kardeşiyle nişanlı olduğu, tarafların 5 Mayıs 2022 günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde karşılaştıkları, aralarında ailevi meseleler nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

    DHA’nın haberine göre; Ece Erdoğan'ın, nişanlısına ait silahı şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nde görünce geri almak istediği, aralarında arbede yaşandığı iddianamede yer aldı.

    Sevtap Gülünbülbülü'nün, yanındaki ikinci silahla ateş ederek Ece Erdoğan'ı yaraladığı ifade edildi.

    Mermi çıkış deliği bulunamadı

    Ece Erdoğan'ın ağız içinden aldığı mermiyle damağından yaralandığı, mermi çıkış deliği bulunmadığı, adli raporda sinüs kırığına neden olan yaralanmanın hayati tehlike oluşturmadığı ancak, hayati fonksiyonlara etkisinin ağır olduğu vurgulandı.

    Sarıyer'de, eltisini damağından vuran eltiye 18 yıl hapis istemi VİDEO

    Suç aletini çalılık alana attı

    Olay sonrası şüphelinin olay yerinden kaçtığı, suçta kullandığı silahı da çalılık bir alana attığı, diğer silahı ise olay yerinde düşürdüğü belirtildi. Şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nün, aynı gün polis tarafından yakalandığı belirtildi.

    Alkollü şekilde havaya ateş etti

    İddianamede, yaralama olayından önce Ece Erdoğan'ın nişanlısı Sercan Gülünbülbülü'nün kendisine ait silahla, alkollü şekilde mahallede havaya ateş ettiği, sonrasında silahın Sevtap'a geçtiğinin anlaşıldığı aktarıldı. Sercan Gülünbülbülü hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

    ‘Öldürmeye elverişli bir eylem’

    İddianamede, Ece Erdoğan'ın baş bölgesi gibi hayati bir bölgeden yaralandığı, merminin damak bölgesine girdiği dikkate alındığında, her ne kadar adli tıp raporunda hayati tehlike bulunmadığı belirtilse de, eylemin öldürmeye elverişli bir eylem olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı ifade edildi.

    Sarıyer de, eltisini damağından vuran eltiye 18 yıl hapis istemi #1

    Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

    İddianamede, şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nün kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Sevtap Gülünbülbülü, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


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