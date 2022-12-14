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    Sarıyer'de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

    İşten eve döndüğünde, oğlunun arkadaşı ile uyuşturucu kullandığını gören anne öfkelendi. Oğlunun bıçakla üzerine yürüdüğü kadın, eşinin tabancası ile vurduğu oğlunu katletti.
    • 14.12.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 16:22
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    Sarıyer'de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

    İstanbul Sarıyer'de evlat cinayeti yaşandı.

    İstinye’de yaşanan korkunç olayda, işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi.

    Uyuşturucu kullanan oğlunu evden kovdu

    Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş’in (27) odasına girdi. İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.

    Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdü

    Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü.

    Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek saklandı.

    Sarıyer de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü #1

    Oğlunu vurdu

    Saklandığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı. Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Erkek kardeş, ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi

    Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş’in kendisini vurduğunu söyledi.

    Çelişkiler ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti.

    Sarıyer de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü #2

    İtiraf ettiler

    Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, ağabeyini annesinin vurduğunu söyledi.

    Katil anne gözaltına alındı

    Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi.

    Sarıyer de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü #3

    Olay anını anlattı

    Kadın devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

    Evlat katili anne tutuklandı

    Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli içmeleri yapılan Memnune Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Sarıyer de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü #4

    Sarıyer de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü #5

    Sarıyer de evlat cinayeti: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü #6


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