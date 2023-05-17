Sarıyer'de İETT otobüsü önce direğe ardından otomobile çarptı Yağmur nedeniyle direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce direğe ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi.

DHA

İstanbul'da Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

"Fren tutmadı direğe vurdum"

Otobüs şoförü Nebi Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum.

"Kaçmaya çalıştım"

Otomobil sürücüsü Cahit Alav ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk, itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı.

Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.