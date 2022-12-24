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- Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın
- 24.12.2022 - 11:59
- Güncelleme : 24.12.2022 - 12:34
İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı İETT otobüslerinde yaşanan kaza ve yangınların ardı arkası kesilmiyor.
Mega kentin Sarıyer ilçesinde saat 09.30 sıralarında bir yeni yangın olayı daha yaşandı.
Seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Yangın tüpüyle müdahale edildi
Durumu fark eden şoför, İETT otobüsünü durdurdu.
Şoför, bir anda alevlerin sardığı otobüsü söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
Ekipler yangını söndürdü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.
Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın VİDEO
Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi
Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.
O anlar kayıt altına alındı
DHA'nın haberine göre, o anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.