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    Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü

    Denetimlerde yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakılırken, 3 kişiye 11 bin 885 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 27.08.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 09:57
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    Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü

    İstanbul'un Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

    3 KİŞİYE 11 BİN 885 LİRA CEZA

    Denetim esnasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira ceza kesildi.

    Bir araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına da el konulurken, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

    1 TON MİDYE DENİZE GERİ BIRAKILDI

    Denetim yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakıldı.

    Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü ViDEO

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