Denetimlerde yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakılırken, 3 kişiye 11 bin 885 lira ceza kesildi.

İstanbul'un Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

3 KİŞİYE 11 BİN 885 LİRA CEZA

Denetim esnasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira ceza kesildi.

Bir araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına da el konulurken, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

1 TON MİDYE DENİZE GERİ BIRAKILDI

Denetim yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakıldı.

Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü ViDEO





































