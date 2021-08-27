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- Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü
Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü
Denetimlerde yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakılırken, 3 kişiye 11 bin 885 lira ceza kesildi.
- DHA
- 27.08.2021 - 08:51
- Güncelleme : 27.08.2021 - 09:57
İstanbul'un Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.
3 KİŞİYE 11 BİN 885 LİRA CEZA
Denetim esnasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira ceza kesildi.
Bir araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına da el konulurken, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.
1 TON MİDYE DENİZE GERİ BIRAKILDI
Denetim yakalanan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton midye canlı oldukları için denize bırakıldı.
Sarıyer'de kaçak midye avına suçüstü ViDEO