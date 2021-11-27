Sarıyer’de kamyonetin altına sürüklenen sürücü kamerada

Park ettiği kamyonetinin el frenini çekmeyi unutan sürücünün, eşya boşalttığı sırada kayan aracın altında metrelerce sürüklendiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki hafta perşembe günü saat 16.30 sıralarında İstanbul’un Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi’nde lüks bir siteye raf malzemeleri getiren Sırrı Güler, 34 KD 7885 plakalı kamyonetini yokuş aşağı park ederek malzemeleri indirmeye başlamıştı.

El frenini çekmeyi unutan Güler, kayan aracı durdurmak için uğraşsa da başarılı olamamıştı.

ALTINDA KALIP SÜRÜKLENDİ

Sırrı Güler, kamyoneti durdurmaya çalıştığı sırada, altında kaldığı kamyonetle birlikte yokuş aşağı sürüklenerek yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin arka tekeriyle kaldırım arasında sıkışan Sırrı Güler’i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiş, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kamyonetin sürücüyü de altına alıp yokuş aşağı kaydığı o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.