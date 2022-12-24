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    Sarıyer'de kaza yapan araçtan ceset çıktı

    Otomobil ve tırın çarpıştı kazada inceleme yapan ekipler otomobilin arka koltuğunda yaşlı kadın cesetti buldu.
    • 24.12.2022 - 09:22
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    Sarıyer'de kaza yapan araçtan ceset çıktı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında yaşanan kaza sonrasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile tır arkadan çarptı.

    Kaza da otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi.

    Yaşlı kadın göründü

    Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü.

    Vatandaşlar yardıma koştu

    Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

    Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler kadının öldüğünü tespit etti

    Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    Sürücüye de ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

    Ceset araştırılıyor

    İHA'nın haberine göre, olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğü Adli Tıp’taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

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