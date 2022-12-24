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- Sarıyer'de kaza yapan araçtan ceset çıktı
Sarıyer'de kaza yapan araçtan ceset çıktı
- 24.12.2022 - 09:22
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında yaşanan kaza sonrasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile tır arkadan çarptı.
Kaza da otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi.
Yaşlı kadın göründü
Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü.
Vatandaşlar yardıma koştu
Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.
Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kadının öldüğünü tespit etti
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Sürücüye de ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Ceset araştırılıyor
İHA'nın haberine göre, olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğü Adli Tıp’taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.