DHA

Bugün saat 00.15 civarında, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta, eski bir karakol binası olduğu öğrenilen üç katlı ahşap yapıda yangın çıktı. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle itfaiye ekiplerinin binaya ulaşması güçleşirken, ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu bina kullanılmaz hale geldi.

BARIŞ KOÇAK VE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu, yangının öncesinde 11 kişilik bir grubun binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı binanın içine atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Klip çekimi yapan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.