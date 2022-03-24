Sarıyer'de marketten et çalan balerinin davasında karar

Bir marketten et çalmaya çalan balerin Evlin Avidor'un yargılandığı davada mahkeme, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklamasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mimar Selim Yuhay'ın boşandığı eşi Evlin Avidor'un, İstanbul'da bir marketten 150 liralık et çaldığı iddia edildi.

Daha önce de aynı marketten et çaldığından şüphe edildiği için göz takibine alınan Evlin Avidor, market güvenliği tarafından polise ihbar edildi.

ETLERİN PARASINI ÖDEMEDİ

Polislerin refakatinde Avidor'un poşeti incelendi. Avidor, aldığı 25 parçanın sadece 23'ünü ödemiş, kalan ikisini ödememişti. Bu durum genç kadının elindeki fişle de tespit edildi.

Balerin, tutuklanma istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik'çe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Evlin Avidor hakkında hırsızlıktan dava açıldı.

Balerin Evlin Avidor'un Sarıyer'deki bir marketten et çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Evlin Avidor'un avukatları hazır bulundu.

"OLAY SADECE UNUTMADAN İBARETTİR, SUÇ KASTI YOKTUR"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Evlin Avidor'un avukatları, "Olay sadece unutmadan ibarettir. Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğerlerini zaten ödemiş, uyarıldığında da ödemeye çalışmış ancak bunu başaramamıştır çünkü müşteki istememiştir. Ödediği ürünleri ve ödemeyi unuttuğu ürünleri orada bırakmıştır, o nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Müvekkilimizin suç kastı yoktur, o dönemde dalgındır çünkü özel hayatında sıkıntılar mevcuttur. Müvekkilimizin beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse her ne kadar daha önce istemediğimizi belirtmişsek de, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Evlin Avidor'un 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.