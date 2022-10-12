Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin yolculuğu

Otoyolda patenli kadının önündeki bisikletliye tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Genç çiftin araçların arasında ölüme meydan okuyan yolculuğu kameraya yansıdı.

Patenli kadın ve hemen önünde seyreden bisikletli adam, bugün İstanbul Sarıyer’de kayda alındı…

Trafiğin olduğu sabah saatlerinde otoyola çıkan çift, trafikte umursamazca ilerledi.

Olabileceklere aldırış etmeyen genç çift, görenleri de şaşkına çevirdi.

Ölüme meydan okuyan yolculuk

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan çiftin yolculuğu TEM yan yoldan devam ederek, Ayazağa’da son buldu.

Çiftin adeta ölüme meydan okuyan yolculuğu “bu kadarına da pes” dedirtti.