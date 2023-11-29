Sarıyer'de sağanak sonucu ahşap ev çöktü 2 katlı metruk bina, yoğun yağışın da etkisiyle çöktü. Olayın yaşandığı sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.

İHA

İstanbul sağanağa teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, birçok noktada çökme ve su baskınlarına yol açtı.

Ahşap bina çöktü

Sarıyer Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk ahşap bina da yoğun yağış sonucu saat 15.50 sıralarında çöktü.

Sokak girişlere kapatıldı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sokak güvenlik şeridiyle girişe kapatıldı.

Çökerek sokaktaki yolu kapatan binanın molozlarının, belediyeye ait iş makineleriyle kaldırılacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)