Viraja girdiği esnada kontrolden çıkan taksi, karşı yöndeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonucu taksi sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de, Hasan Cezveci idaresindeki 34 TFB 66 plakalı taksi, viraja girdiği sırada kaydı.

OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ

Aracın kaymasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü, karşıdan gelen Mehmet İnce kontrolündeki 34 HY 5929 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

2 YARALI

Kazada taksi sürücüsü H.C. araç içerisinde sıkışırken, yolcu olarak bulunan B.U. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yolcu B.U. araçtan çıkarıldı; sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları başladı. Bacakları sıkışan sürücü H.C., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Seyrantepe Hamidiye Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de taksi İETT otobüsünün altına girdi VİDEO



"VİRAJI TOPARLAYAMADI, DAHA KÖTÜSÜ DE OLABİLİRDİ"

İETT otobüsü sürücüsü Mehmet İnce, “Taksi, hızlı bir şekilde geliyordu. Herhalde hızından dolayı virajda direksiyonu toparlayamadı ve gelip arabanın altına girdi. Daha kötü de olabilirdi.” dedi.