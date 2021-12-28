Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü

İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 23.45'te aracın sürücüsü Kenan M., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçti.

Sarıyer yönünde ilerlerken, Bahçeköy yönünde seyir halinde olan Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.’yi sıkıştığı yerden çıkarmıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif şekilde yaralanmıştı. Durumu ağır olan Kenan M. ile diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.