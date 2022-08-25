Evinde kilitli kaldığını ileri süren Firdevs Demir bezleri birbirine bağlayarak pencereden inmek isteyince intihar girişimi sanıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da, Almanya’dan kesin dönüş yaparak Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarüstü Mahallesi’ndeki bir binada yaşamaya başlayan Firdevs Demir isimli bir kadın, dün saat 11.30 sıralarında odada kilitli kaldığını ileri sürerek birleştirdiği bez parçaları ile ikinci kattan kendini aşağı sarkıttı.

Kadını görenler intihar girişimi sanarak durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, açtıkları hava yastığı ile önlem aldıktan sonra merdiven ile kadına ulaştı.

Ekipler, kadını yeniden daireye soktu

İHA’nın haberine göre; kadını bir süre sakinleştirmeye çalışan ekipler, ardından onu kurtararak pencereden daireye geri sokmayı başardı.

Ardından yan odaya giren itfaiye ekipleri, odanın kilitli olduğunu fark edince pencereden kadının bulunduğu odaya girdi. Kapıların açılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, tedbir amaçlı Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarıyer’de yaşlı bir kadın, bağladığı bezlerle pencereden inmeye çalıştı ViDEO

“Kilitli kaldığını söyleyip camdan aşağı atlamaya kalkmış”

Eser A. isimli bir vatandaş, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ben önce intihar ediyor sandım, koştum geldim. Kendisinin de zaten akıl sağlığında sorun olduğunu düşünüyorum. Kilitli kaldığını söyleyip camdan aşağı atlamaya kalkmış. Tabii tehlikeli bir durum olduğu için itfaiye, polis geldi. Evindeki bütün kapılarında 3 ayrı kilit olduğunu söylerler. O yüzden kapılar da açılamıyor. Büyük bir tehlike yaşandı. Ama sağ olsun itfaiye eri onu içeri soktu buradan sonrası polis ve sağlıkçıların işi belki bir hastaneye falan yatırırlar.





“Filmlerden etkilenmiş gibi gözüküyor”

Birkaç parça bezi birbirine bağlayıp, koltuk değneklerini de ucuna bağlamış ve oradan ineceğini söylemiş. Mahalledekilere ‘Ben buradan atlıyorum siz beni tutun, ilaç içmem lazım suyum yok’ diye bağırmış. Akıl sağlığının çok da yerinde olmadığını anlayabiliriz. Güya kaçmaya çalışmış. Normalde kimseyi evine almayan, 3 ayrı kilidi olan bir hanım. Filmlerden etkilenmiş gibi gözüküyor."





“Çok normal davranışları yok”

Bu kadar şeyin arasında bunu akıl edebilmesi de iyi ama sonucu çok kötü olabilirdi. İnsanların ona bağırmasıyla durdu yoksa kendini aşağı atacaktı. Neyse ki şimdi durumu iyi. 80’li yaşlarında diye biliyorum. Almanya’da yaşamış, çok çileler çekmiş, parayı zorlukla kazanmış. Belki de paraya düşkünlüğü bundandır, bu yüzden bu çelik kapıları yaptırmıştır. Bazen çatılara çıkıp bir şeyler falan da atıyor, çok normal davranışları yok. Burada da yalnız yaşıyor, kimseyi almıyor yanına.”

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.