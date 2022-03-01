Sarıyer’de yavru köpeği öldüren zanlıya para cezası

Çalıştığı iş yerinde üç aylık köpek Dora’yı yere vurarak öldüren Ozan Öztürk hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Öztürk'e "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi.

2020 yılının Nisan ayında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Ozan Öztürk isimli şahıs, çalıştığı iş yerinde, "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeğe şiddet uyguladı.

Havaya kaldırılıp yere fırlatılan yavru köpek ise işkenceye dayanamayıp hayatını kaybetti.

Cani adam olay sonrası iş yerinden kaçarken, köpeğe şiddet uygulanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, cani adamı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 3 aylık köpeği öldüren cani (ARŞİV) VİDEO

EV HAPSİ ALDI

Polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söyleyen Ozan Öztürk’ün “Mala zarar verme” suçundan tutuklanması talep edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarılan şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

KARAR DURUŞMASI

Olayla ilgili süren davanın İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Ozan Öztürk katılmadı.

Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

2 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Mahkeme tutuksuz sanık Ozan Öztürk’e "Mala zarar verme" suçundan "iyi hal indirimi" uygulayarak 2 bin lira adli para cezası verdi.

Sanık hakkında öncesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirten mahkeme, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme kararında, Ozan Öztürk’e verilen cezanın kesin olduğunu belirtti.